Анадырь, 15 августа, 2019, 07:40 — ИА Регнум. По данным Росстата о смертности детей в регионах РФ по разным причинам, лидирует в списке Чукотский автономный округ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

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Наибольшее количество погибших детей, в том числе из-за несчастных случаев и внешних причин, оказалось на Чукотке. Здесь в 2018 году умерло 56 детей на 100 тыс. В антилидерах также Магаданская область с количеством погибших — 23,8. Чуть меньше показатель у Еврейской автономной области — 21,9, пишет News.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в ЕАО зафиксировано самое большое количество случаев жестокого обращения с детьми.