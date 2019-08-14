Лондон, 14 августа, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились более чем на 3% на волне опасений из-за плохой экономической статистики из Китая и Германии, 14 августа передаёт агентство Reuters.

Резервуары с нефтью

К настоящему моменту нефть марки Brent снизилась на $2,02 (3,30%), до $59,30 за баррель. Ранее в ходе торговой сессии «мировой эталон» уже снизился до $58,23 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на $2,00 (3,50%), до $55,10 за баррель. Минимум марки за день торгов пока составляет $53,98 за баррель.

Приблизительно на те же 3% в ходе торгов на Уолл-стрит за день торгов просели основные индексы фондового рынка США — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.

При этом днём ранее, 13 августа, и нефтяные котировки, и индексы Уолл-стрит уверенно росли на волне оптимизма из-за «заморозки» пошлин США на ряд товаров из Китая.

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