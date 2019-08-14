Мюнхен, Германия, 14 августа, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Следователи обнаружили следы крови в квартире пропавших в Мюнхене в середине июля двух гражданок России. Об этом 14 августа сообщает Bild.

Mate Marschalko Кровь

По информации издания, следы крови пропавших женщин были обнаружены также на найденном в лесу половике и ковре из их квартиры. Следов взлома в самой квартире при этом не зафиксировано.

Сообщается, что подозреваемым в совершении преступления на данный момент является супруг одной из пропавших женщин, он пока не давал показаний правоохранителям.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля посольство России в ФРГ сообщало о возбуждении полицией Мюнхена уголовного дела по факту исчезновения российских гражданок Марии и Татьяны Г.

По данным следствия, 41-летняя женщина и её 16-летняя дочь отправились в торговый центр в районе Нойперлах из квартиры на Оттобруннерштрассе, после чего не выходили на связь с близкими.