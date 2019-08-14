Москва, 21 декабря, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Возвращение российского туризма неизбежно. Возобновление прямого авиасообщения между Египтом и Россией с 1 февраля привлечет большое количество российских туристов, особенно высокодоходный сегмент. Об этом заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Министр назвал открытие авиарейсов между Москвой и Каиром «отличным началом» для полного возвращения российского турпотока на красноморские курорты.

По мнению Рашида, возобновление российских чартеров можно ожидать уже в начале марта 2018 года.

Он считает, что к этому сроку российские туроператоры уже сверстают свои программы в Хургаду и Шарм-ль-Шейх, так что массовый туризм вернется еще до апреля.

Министр туризма Египта заявил о том, что египетский туризм выходит из кризиса, и наступающий 2018 год станет годом настоящего туристического бума.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава Минтранса РФ Максим Соколов пояснил, что министерство готовит проект указа президента России о возобновлении авиасообщения с Египтом. Планируется, что правительство направит проект указа в администрацию президента до Нового года.

Напомним, причиной приостановки авиасообщения с Египтом стал террористический акт на борту российского пассажирского самолёта А-321 авиакомпании «Когалымавиа» в конце 2015 года.

Самолет рухнул в пустыне Синайского полуострова. Погибли 224 граждан РФ. На борту самолёта было заложено взрывное устройство. Закладка была осуществлена в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

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