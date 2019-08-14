Каракас, 14 августа, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Николас Мадуро принялся за реализацию плана, нацеленного на роспуск венесуэльского парламента, находящегося в руках у оппозиционеров, пишет испанское издание ABC. Эта задача поручена Дьосдадо Кабельо — председателю параллельного законодательного органа (Национальной конституционной ассамблеи) и второму человеку в стане чавистов. Последний предпочел нападать на неугодных депутатов по очереди, вместо того, чтобы напрямую аннулировать власть парламента распоряжением правительства. Для закрепления результата режим намерен ограничить полномочия своего врага — объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

«Кабельо выступил, как всегда, со своим медийным оружием и признал, что хотел бы распустить парламент, но сделает это в своем духе — в замедленном режиме, — отмечает ABC. — Что можно сказать наверняка, так это то, что он всегда хотел уничтожить единственную власть, избранную более чем 14 миллионами венесуэльцев, с тех пор как [в парламенте] воцарилась оппозиция, получившая голоса и абсолютное большинство мест — 112 из 167, оставив чавизм со всего 55 местами на прошлых выборах в 2015 году».

Однако туз, припрятанный правительством в рукаве, сбил оппозицию с толку. Кабельо отдал распоряжение Верховному суду приостановить полномочия трех депутатов от штата Амасонас, чтобы постепенно лишить оппозиционеров большинства. Кроме того, он велел не платить мятежным парламентариям зарплату.