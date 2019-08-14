Москва, 14 августа, 2019, 20:26 — ИА Регнум. [Документ]

Ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Заявление Американской организации славистов в связи с арестом студентов и задержаниями участников мирных протестов

Уважаемые коллеги — руководители и преподаватели российских вузов!

Мы обращаемся к вам от лица Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL). Основанная в 1941 году, ассоциация существует для того, чтобы способствовать изучению и развитию славянских и восточноевропейских языков, литературы и культуры на всех уровнях образования за пределами России. Среди членов нашей ассоциации более тысячи преподавателей и аспирантов США и Канады, многие из них поддерживают тесные профессиональные связи с коллегами в высших учебных заведениях Российской Федерации.

Мы хотим выразить глубокую обеспокоенность арестами Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, и Даниила Конона, студента Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Оба сейчас находятся в СИЗО, по делу о московских протестах 27 июля 2019 года. Егору Жукову предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), ему грозит 8 лет строгого режима. Мы знаем, что однокурсники Егора и Даниила, а также студенты других вузов и их преподаватели поддерживают молодых людей, которым сейчас фабрикуют дела по преступлениям, которых они не совершали.

Преследование инакомыслящих — не новейшее изобретение постсоветской России. Но происходящее сейчас в сфере российского образования и откровенные угрозы расправ со стороны некоторых руководителей университетов, прозвучавшие в адрес студентов, вплоть до их отчисления за участие в так называемых «несанкционированных митингах», вызывают у нас тревогу и не могут не навести на ассоциации с происходившим в СССР. Молодые люди, ваши студенты, требуют права свободы волеизъявления, а участие в мирных митингах и шествиях безусловно является неотъемлемой частью гражданского общества и гарантировано конституцией РФ.

Мы целиком и полностью поддерживаем позицию выпускников и сотрудников Высшей школы экономики, студентов, выраженную в коллективном письме в поддержку Егора Жукова. Университет является местом, где учат критически мыслить, свободно говорить и задавать вопросы, а мирное выражение мнений не может быть основанием для уголовного преследования в демократического обществе, основанном на принципе уважения прав человека.

Благодаря независимым СМИ и социальным медиа мы пристально следим за происходящим в России. Для многих из вас, наших уважаемых коллег и экспертов, важны рейтинги российских вузов. При этом следует помнить, что независимо от научной области, в это понятие входят не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, но и рейтинг академической свободы, степень обеспечения политического нейтралитета и активной общественной позиции всех тех, кто аффилирован с данной институцией. Если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам.

Мы обращаемся к администрации российских вузов с призывом выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым. Мы требуем немедленного освобождения всех студентов, которых репрессивная машина превратила в политзаключенных. Мы просим академическое сообщество проявить солидарность. Мы призываем всех уважать конституцию Российской Федерации, чтобы беззаконие не повторялось.

Профессор Майкл Вахтель, Принстонский университет. Президент AATSEEL.

Профессор Габриэлла Сафран, Стэнфордский университет. Избранный президент AATSEEL.

Профессор Марк Липовецкий, Колумбийский университет. Почётный президент AATSEEL.

Профессор Юрий Левинг, Университет Дальхаузи, Канада. Программный директор конференции AATSEEL, председатель комитета по публикациям.