Нью-Йорк, США, 14 августа, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Дмитрий Налбандян. Крым

Напомним, что сегодня Пирс на заседании Совбеза ООН стала рассказывать об «ужасах» жизни в российском Крыму. Якобы живущие на полуострове граждане Украины не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Полянский, выступая после Пирс, заявил, что британский постпред пытается применить к России международное гуманитарное право. Однако он обратил внимание, что на территории России, включая Крым, не идет вооруженного конфликта. Соответственно, все разговоры о гуманитарном праве применительно к России неуместны.

Он подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций.

Примечательно, что представитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что слова Пирс — это «сказки и наглая ложь».