Брюссель, 14 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27, сопровождавший борт Ту-214 министра обороны Сергеz Шойгу над Балтийским морем, совершил небезопасный манёвр во время приближения истребителя НАТО. Об этом заявила 14 июля представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Истребитель Су-27

По её словам, два истребителя из состава миссии воздушного патрулирования НАТО наблюдали за российскими самолётами «на безопасном расстоянии», однако один из Су-27 «осуществил небезопасный манёвр и пересёк траекторию полёта одного из истребителей альянса».

Лунгеску добавила, что Ту-214 имел действующий план полёта, а сопровождавшие его Су-27 следовали без плана с выключенными транспондерами и не выходили на связь со службами контроля воздушного движения.

Читайте также:Зачем НАТО сближалось с самолётом Шойгу над Балтикой — 15 лет «показухи»

Напомним, накануне стало известно, что истребитель НАТО приближался к самолёту Сергея Шойгу, который следовал из Калининграда в Москву над нейтральными водами Балтийского моря. Натовский самолёт был оттеснён одним из сопровождавших борт министра истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.