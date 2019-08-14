Чебоксары, 14 августа, 2019, 19:09 — ИА Регнум. В Чебоксарах предлагают переименовать «Дорисс-парк», который в 2000-е годы назван в честь строительной компании «Дорисс», получившей в виде «бонуса» не только территорию в честь себя, но и остановку общественного транспорта. За эти годы парк пришёл в «крайне неприглядное состояние», и теперь его благоустраивают за бюджетные деньги, а основателя «Дорисса» Игоря Рощина выдвигают на звание почётного гражданина Чебоксар. И это смотрится довольно странно, если не сказать вызывающе, высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.

Cap.ru Благоустройство «Дорисс-парка»

«Дорисс-парк» после переименования в 2000-х годах и благоустройства был передан муниципалитету. С тех пор территория фактически не развивалась.

«Ни город не вкладывался, ни предприниматели, в итоге парк оказался в плачевном состоянии. Когда «фронтовики» выезжали, то я спрашивал у чиновников, участвует ли в благоустройстве «Дорисс-парка» компания «Дорисс», мне сказали, что нет. Поэтому я предлагаю вернуть территории прежнее название — Ромашка. Иначе получается сплошная реклама: и название, и вывеска, и расположение удачное — на перекрёстке. Если парк назвали в честь меня, то я бы его содержал, это было бы для меня делом чести», — считает Владислав Солдатов, отметив, что поднимет данный вопрос на межведомственной комиссии, и напомнив, что в Чебоксарах размещение щитовой рекламы стоит до 30 тыс. рублей ежемесячно.

Cap.ru Благоустройство «Дорисс-парка»

Эксперт высказал мнение, что «возможно, компания и выделяет средства на благоустройство, но публичного и прозрачного подхода нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах подвели тоги голосования за кандидатов на звание почётного гражданина города. В мэрии уверяют, что наибольшее число голосов из шести претендентов набрал Игорь Рощин — бывший директор строительной компании «Дорисс». При этом в первоначально установленные для голосования сроки лидировал другой кандидат, но затем мэр Алексей Ладыков заявил о продлении голосования, которое и вывело на лидирующие позиции Рощина. Результаты голосования переданы в городской парламент, который должен принять окончательное решение.

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Напомним, что в этом году ПАО «Дорисс» выиграло подряд по реконструкции Красной площади и залива в Чебоксарах: аукцион завершился с ценой в 1,25 млрд рублей при начальной стоимости 1 259 030 490 рублей (снижение составило 6,3 млн рублей). Конкурентом было ООО «Старатель», генеральным директором которого до прихода в администрацию являлся сити-менеджер Алексей Ладыков: данная компания предложила 1 259 030 490 рублей, то есть не снизив максимальную цену ни на копейку.

Остаётся только предполагать, что такими темпами скоро и Красной площади присвоят имя, как и «Дорисс-парку».

Cap.ru Благоустройство «Дорисс-парка»

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