Москва, 14 августа, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в среду, 14 августа, превысил отметку в 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Brett_Hondow Доллары

По состоянию на 18:13 мск доллар рос на 1,66% к уровню открытия торгов — до 66,01 рубля. В последний раз американская валюта находилась на такой отметке в начале мая 2019 года.

На текущий момент курс доллара на Мосбирже составляет 65,98 рубля, что на пять копеек выше уровня открытия.

Курс евро тем временем вырос на три копейки — до 73,56 рубля.