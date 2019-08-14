Москва, 14 августа, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Расследование дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля будет вести старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) России генерал-майор Рустам Габдулин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель проекта «Гулаг-Инфо» Денис Солдатов.

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«Он расследовал «Болотное дело», занимался делом Удальцова и Развозжаева. Насколько я помню, он был руководителем группы по расследованию пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово», — отметил правозащитник.

По его словам, передача дела Габдулину говорит о том, что в СК РФ уделяют этому процессу большое внимание.

«Это, в первую очередь, говорит, что дело будет полностью находиться под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина», — отметил Солдатов.