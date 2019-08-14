Минск, 14 августа, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В среднем в Белоруссии полный школьный набор для первоклассника обойдётся родителям в 750 белорусских рублей (около 24 тыс. российских рублей), подготовка к школе старшеклассника значительно дороже — 890 белорусских рублей (около 28,6 тыс. российских рублей). Об этом заявила начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Товары для школы

По её словам, продажа товаров для школьников стартовала в Белоруссии с 15 июля и завершится только 1 сентября. Более 500 школьных базаров предлагают широкий ассортимент товаров, цены на которые отличаются порой в несколько раз, сообщает агентство Белта. То есть, белорусские родители могут выбрать продукцию по цене или по качеству. Традиционно шесть тысяч торговых точек в стране предлагают услугу подгонки одежды для школьников.

При этом многие магазины предлагают товары прошлых коллекций с большими скидками, совместно с банками и за счёт собственных средств предлагается программа рассрочки оплаты, различные кредитные продукты. Отдельные акции проводятся для многодетных семей, детских домов семейного типа и семей, в который воспитываются дети-инвалиды.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов ВЦИОМ, в 2018 году подготовка ребёнка к школе обходилась российским родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей. В этом году в ряде регионов сумму на экипировку школьника жители оценивают в пределах 28 тыс. рублей.