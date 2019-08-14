Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил от губернатора города выговор за плохую координацию деятельности организаций культуры во время пандемии. Об этом 2 декабря сообщили в Смольном.

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Такое взыскание было применено к Сухенко после двух скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом дворце, вызвавших резонанс даже на федеральном уровне, и ряда других случаев неоднозначного подхода чиновников к разным культурным мероприятиям, состоявшимся в последние дни в Петербурге.

Согласно сообщению, чиновник наказан за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

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Напомним, ранее в городе на Неве разгорелся скандал из-за концертов Басты в Ледовом дворце. Выступление исполнителя пришли послушать тысячи зрителей, которые не соблюдали никаких коронавирусных ограничений, посчитали в Роспотребнадзоре. В результате концертная площадка была закрыта до 15 января. Административные протоколы в отношении Ледового дворца направлены в Невский районный суд. Учреждению грозит крупный штраф.