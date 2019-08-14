Минск, 14 августа, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Во время состоявшейся сегодня, 14 августа инспекции Могилёвской области Белоруссии Александр Лукашенко вновь потребовал укрепления дисциплины и заявил, что утверждённая им программа «довести до приличного уровня» жизнь региона не выполнена. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Рабочая поездка в Могилевскую область

«Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как Президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем», — цитирует выступление Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также отметил: «Не будет дисциплины, организованности — мы ни одну проблему не решим. Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше (у вас прекрасное место для жизни)… Прекрасные трудолюбивые люди! Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, мы в чувство приведем». При этом он не уточнил, кого и когда собирается приводить в чувство.

Напомним, Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году и с тех пор четверть века бессменно занимает главное чиновничье кресло. До избрания он делал карьеру по партийно-комсомольской линии, работал секретарём парткома колхоза имени Ленина в Могилёвской области и в этой же области руководил совхозом. Путь к президентству проложил через антикоррупционную комиссию в Верховном совете БССР. В 2019 году подтвердил намерение участвовать в президентской кампании 2020 года.