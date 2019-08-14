Вологодская область, 19 июня, 2006, 10:40 — ИА Регнум. За пять месяцев 2006 года на территории Вологодской области произошло 889 пожаров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Госпожнадзора по Вологодской области, материальный ущерб составил 34 406 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом число пожаров увеличилось на 3%. В огне погибли 104 человека, в том числе 2 ребенка. Гибель людей по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 6%. Травмы различной степени тяжести во время пожаров получили 43 человека, 1 из них - ребенок. Во время пожаров огнем были уничтожены 31 единица техники (-11%) и 594 строения. Причем только в мае месяце - 213 строений (+65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Большая часть строений в мае сгорела из-за перехода огня от горящей травы.