Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Пять человек погибли в Петербурге с начала 2019 года в результате прыжков с мостов. Семь человек после таких прыжков удалось спасти, вовремя оказав им необходимую помощь. Количество погибших в текущем году уже на два случая больше, чем за весь 2018 год.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхтенный мост и «Лахта центр»

Такие данные сообщили в Смольном 14 августа, опираясь на статистику ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Чаще всего необдуманные и крайне опасные поступки на мостах совершают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 15-летний юноша погиб, прыгнув воду с пешеходного Яхтенного моста, связывающего Приморский район и Крестовский остров Санкт-Петербурга. 8 июня несовершеннолетний петербуржец, 2003 года рождения, был госпитализирован в тяжелом состоянии после неудачного прыжка с Яхтенного моста.

Сегодня власти подтвердили, что именно Яхтенный мост, построенный к чемпионату мира по футболу и открытый в 2017 году, у «экстремалов» стал любимым местом для опасных «развлечений».

"На нем в летний период устраиваются одиночные и коллективные прыжки, результатом которых становятся многочисленные ушибы внутренних органов, ушибы мягких тканей, переломы, смерть. Смерть может наступить от удара о воду, утопления, проявившихся проблем со здоровьем, неспособности самостоятельно доплыть до берега и выбраться на сушу в неприспособленном для этого месте и прочего», — рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

ГБУ «Мостотрест» и Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминают жителям и гостям города о том, что купаться в неприспособленных местах, прыгать и нырять в воду с любых набережных и мостов — опасно для жизни.

Согласно закону Санкт-Петербурга «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге», за купание в местах, не отведенных для этого, и совершение прыжков с не приспособленных для этих целей сооружений в воду предусмотрен денежный штраф.