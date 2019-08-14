Екатеринбург, 14 августа, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра «Небо». По свидетельствам очевидцев к зданию подъехали машины пожарной службы, полиции и скорой помощи, а осматривать помещения центра отправились кинологи с собаками.

Иван Шилов ИА REGNUM Ложный звонок

Как сообщил городской информационный портал «Е1», эвакуация произошла из-за поступившего сигнала о якобы заложенной в здании бомбе. Вскоре выяснилось, что сообщение оказалось ложным, и никакой угрозы нет. Также сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность гражданки, которая совершила звонок в дежурные службы.

«Выезжавшие на место жительства врачи скорой медицинской помощи установили, что у женщины что-то не в порядке со здоровьем. Ей, скорее всего, придется пройти курс соответствующего лечения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.