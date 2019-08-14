Ростов-на-Дону, 14 августа, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Пресс-служба регионального управления МЧС России по Ростовской области опубликовала фотографии с места крупного пожара, который вспыхнул в Ростове-на-Дону 14 августа.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону загорелся камыш

ИА REGNUM напоминает, что на левом берегу Дона горит камыш. Официальных данных о площади возгорания нет. Известно, что к месту пожара прибыло несколько пожарных расчётов. С огнём борются более 30 человек и девять единиц спецтехники.

Также известно, что пожар вспыхнул неподалёку от торгового центра «Мегамаг». В ведомстве уточнили, что эвакуация людей не потребовалась.