Не перемирие: отсрочка США введения пошлин на товары из КНР
Москва, 14 августа, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Отложение США срока введения пошлин на ряд товаров из Китая не означает, что перемирие между двумя странами достигнуто. После декабря обстановка может вновь обостриться, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай несет расходы по пошлинам, хотя их фактически оплачивают американские компании, импортирующие товары. Поэтому отсрочку можно рассматривать как молчаливое признание Вашингтоном текущей экономической реальности, а также как политически целесообразное решение.
Но это лишь возможность, которая не несет никаких гарантий на мирное урегулирование товарного спора. Поскольку хаотичный стиль переговоров, которого придерживается Трамп с Китаем, накладывает оттенок на позитивный итоговый исход торговых войн.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне высокой востребованности китайских товаров широкого потребления в преддверии рождественский праздников в США администрация Трампа решила повременить с 10% тарифами на китайскую продукцию до 15 декабря 2019 года.
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