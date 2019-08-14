Петрозаводск, 14 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Жительница Петрозаводства обратилась в полицию, заявив, что её 11-летнего сына избил охранник сетевого магазина. Мальчик пытался украсть колбасу, сообщает издание «Столица на Онего».

Питер ван Альст. Гобелен «Избиение младенцев». 1531

Инцидент произошел 7 августа в магазине на Московской улице. Мальчик, по словам женщины, пытался украсть колбасу с подачи старших друзей. Продавцы вызвали охранников, один из которых отвел ребёнка в туалет, стал душить и бить.

Позже охранник передал мальчика прибывшим на место полицейским, а они вызвали мать ребёнка. Женщина заметила следы побоев во время допроса в отделении полиции, медики зафиксировали травмы. В полиции начали проверку по заявлению женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел ранее в Нижегородской области. В Сарове в одном из супермаркетов охранник ударил и опрокинул на пол мальчика, пойманного на краже.

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