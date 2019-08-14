Новоуральск, Свердловская область, 14 августа, 2019, 14:05 — ИА Регнум. На Урале надзорные органы организовали проведение проверки после сообщений о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский Невьянского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Плохая экология

«По предварительной информации, 13 августа 2019 года филиалом «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре», — уточнили в надзорном ведомстве.

По итогам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 августа облако жёлтого дыма окутало Новоуральск. Об этом сообщили обеспокоенные местные жители, которые стали выкладывать фото «тумана» в интернете.

Впоследствии в ГУ МЧС сообщили, что никакой угрозы для жителей данного района нет, так как превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. В свою очередь руководство Верх-Нейвинского завода заявило, что никаких аварий на производстве не было.