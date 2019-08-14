Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила сократить количество экстерриториальных участков, которые планируется открыть в Ленинградской и Псковской областях на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года. Об этом доложил по видеосвязи глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко на заседании Центризбиркома 14 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы

В Ленобласти могут сократить 10 таких участков, в Псковской области — 5. Эти цифры еще будут уточняться.

Ранее было запланировано, что за пределами Петербурга организуют 72 участка в Ленобласти и 20 участков в Псковской области. Эта идея подверглась резкой критике со стороны главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, особенно в части петербургских выборов на Псковщине. Сегодня председатель ЦИК подтвердила, что она и комиссия в целом сохраняют свой негатив по отношению к таким участкам.

«Наша позиция крайне отрицательная. <…> Поскольку кампания региональная, в данном случае у ЦИКа нет возможности напрямую запретить или сказать, что нецелесообразно… Это чисто ваша ответственность, решение городской избирательной комиссии — делать эти участки или нет. Мы считаем, что, ну, точно в Пскове — нецелесообразно», — сказала Памфилова.

Отвечая ей, Виктор Миненко заявил: «По Пскову мы уже сейчас видим, что порядка пяти избирательных участков необходимо упразднить в связи с тем, что активность нашего избирателя там крайне низкая, и целесообразности разворачивать там избирательные участки нет. В течение следующей недели мы будем смотреть и изучать этот вопрос, и окончательно будет принято решение».

Что касается Ленинградской области, то здесь, по словам Миненко, планируется упразднить порядка десяти экстерриториальных участков, поскольку петербургские избиратели, находящиеся в Ленобласти, смогут проголосовать на соседних избирательных участках.

«Просил бы пролонгировать нам время на неделю, чтобы мы могли принять окончательные решения по оптимизации либо отмене в целом решений и доложить в ЦИК», — сказал глава Горизбиркома Петербурга.

Элла Памфилова напомнила Виктору Миненко, что его предшественник на посту главы ГИК Петербурга «поплатился» за нарушения в ходе президентских выборов в марте 2018 года.

«Мы категорически не допустим ни малейшей дискредитации механизма «Мобильный избиратель». Поэтому вы посмотрите очень пристально, персональную ответственность будете нести вы за это. Я бы не хотела и вам выражать недоверие. Внимательно посмотрите, стоит ли игра свеч», — сказала Памфилова, имея в виду голосование на петербургских выборах за пределами региона.

Как сообщалось, Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила не оснащать видеокамерами избирательные участки, которые будут созданы в соседних регионах на выборах губернатора Петербурга. Следить за чистотой избирательного процесса на таких участках будут наблюдатели из Общественной палаты Петербурга, а также от кандидатов.

Все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова, высказались против участков вне Петербурга по причине их плохой оснащенности и отсутствия контроля за ними. Критики полагают, что экстерриториальные участки могут стать полем для обширных фальсификаций.