Вашингтон, 14 августа, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Acura представит свою новую концептуальную модель Type S на автовыставке в американском городе Монтерее. Об этом 14 августа сообщает портал 32cars.ru.

Motor1 Концепт Acura Type S

Это станет ещё одним шагом автокомпании по возрождению моделей спортивной линейки. Новое авто переняло стиль последних моделей Acura NSX и Acura RDX, которые имеют острые углы корпуса. Спортивный вид автомобилю придают большие воздухозаборники в передней части.

Новые модели Acura автопроизводитель оснастит светодиодными фарами, заострёнными ходовыми огнями и решёткой радиатора пятиугольной формой.

«Концепция Type S однозначно говорит о производительности и сути дизайна Acura», — отметил исполнительный креативный директор компании Дэйв Марек.

Пока автопроизводитель не раскрывает технических деталей автомобиля. Однако в 2018 году компания Acura сообщила, что будущие модели Type S получат новый мотор V6 с турбонаддувом, а привод у авто будет 4×4 с векторным регулированием крутящего момента.

Напомним, Acura добавил в цветовую палитру модели NSX цвет под названием Indy Yellow Pearl. Автокомпания представит новый цвет на Неделе автомобилей в городе Монтерее на центральном побережье Калифорнии.

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