Белгород, 14 августа, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Новую технику для перевозки коммунальных отходов закупила белгородская компания «Экотранс». Опустошать контейнеры и транспортировать их до пункта утилизации будут японские мусоровозы. Техника способна перевезти до 3,2 тонн отходов за рейс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента ЖКХ.

Пресс-служба департамента ЖКХ Белгородской области Новый спецавтомобили

Восемь автомобилей предназначены для задней загрузки мусорных контейнеров для ТКО, остальные будут вывозить крупногабаритный мусор. Все оснащены современным прессующим механизмом. За один раз машина может увезти порядка 40 контейнеров объёмом 1,1 м3. Обслуживают технику три человека. Кроме того, для транспортировки модульных грузов приобрели грузовик с установкой мультилифт и спецавтомобиль с краном-манипулятором, оборудованным грейферным захватом.

ООО «ТК «Экотранс» оказывает услуги в сфере обращения с отходами, начиная от сбора, погрузки, вывоза и заканчивая их переработкой, утилизацией или захоронением. Компания обслуживает Белгород, Старый Оскол, Строитель, Корочу и выступает подрядчиком у регионального мусорного оператора.