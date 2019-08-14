Казань, 14 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Производственные мощности АО «Казанский завод синтетического каучука», несмотря на признание его банкротом, попытаются сохранить. Среди возможных вариантов решения проблемы рассматривается передача имущественного комплекса в аренду. На сегодня соответствующая работа ведётся силами Минпромторга РФ, минпромторга Татарии и лицами, заинтересованными в продукции предприятия. Об этом говорится в сообщении минпромторга Татарии, размещённом на официальном сайте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Минпромторгом РФ и заинтересованными в поставках продукции ОАО «КЗСК» предприятиями проводится работа по возможному сохранению производства в условиях конкурса, в том числе через возможную передачу имущественного комплекса в аренду», — отмечается в сообщении.

Известно, что на собрании кредиторов 9 августа не обсуждался вопрос о производственной деятельности, его рассмотрение перенесли на срок после 30 августа. До этого времени должна быть выработана правовая основа для передачи проммощностей предприятия в аренду заинтересованному инвестору. О кандидатуре инвестора не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из старейших заводов России, входящий в список стратегических предприятий страны, — АО «Казанский завод синтетического каучука», пройдя через внешнее управление, в конце июля 2019 года был признан банкротом. В отчёте внешнего управляющего говорилось, что «в 2018 году загрузка производственных мощностей должника не достигала 30%, выполнение государственного оборонного заказа находится под угрозой срыва, поскольку авансирование поставки сырья в связи с длительным согласованием договоров у потребителей не осуществляется, численность персонала предприятия сократилась за 2018 год на 30% в связи с тем, что задолженность по заработной плате с августа 2018 года составляет 43 067 667,54 рубля, практически всё недвижимое имущество на территории должника находится в собственности третьих лиц».

"При таких обстоятельствах внешним управляющим сделаны выводы о том, что резервы для существенного повышения рентабельности деятельности отсутствуют, начиная с конца 2016 года должник не осуществляет выпуск собственной продукции, лишь оказывая услуги по переработке давальческого сырья, рентабельность которых слишком низка и не способна покрыть ни общепроизводственные и управленческие расходы, ни тем более покрыть накопленные ранее долговые обязательства, на текущий момент у предприятия нет реальной возможности возобновить полноценную производственную деятельность в силу отсутствия необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов, а также невозможности их привлечения», — говорилось в решении суда, которым завод объявили банкротом.

Проблемы у предприятия, на котором в 1939 году выпустили «самый дешевый каучук в мире», начались после участия в проекте по созданию производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки, для чего было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», чьим акционером с долей 48% является правительство РФ. На сегодня «дочка» также банкрот, достроить объект не удалось — ВЭБ, выделив 3,4 из 7,8 млрд рублей, которые были необходимы, прекратил транши, не согласившись со стоимостью.

После появления проблем у «дочки», они начались и у самого завода. На этапе судебных баталий заявлялось, что казанский завод будут спасать силами госкорпорации «Ростех», Минпромторга РФ, а также минпромторга РТ.

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