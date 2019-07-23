Казань, , 18:36 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии на заседании 23 июля признал АО «Казанский завод синтетического каучука» несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая, которая до этого момента являлась внешним управляющим, сообщает «Реальное время».

Представитель Минпромторга РФ в ходе заседания заявил о необходимости продолжать работу предприятия в случае признания банкротом. Кроме того, по просьбе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задолженность в его отношении в размере около 70 млн рублей включена в сумму требований кредиторов третьей очереди.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завод ведёт свою историю с 17 ноября 1936 года, а в мае 1939 года на нём был получен «самый дешевый каучук в мире». Предприятие начало испытывать финансовые трудности после участия в реализации амбициозного проекта по созданию производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Проект анонсировали как не имеющий аналогов в СНГ.

В качестве оператора на базе КЗСК было создано АО «КЗСК-Силикон», где 48% акций принадлежит правительству РФ. Финансирование строительства велось на кредитные средства, в том числе от банка «Спурт», но основной объём предоставлял Внешэкономбанк, выплативший 3,4 из 7,8 млрд рублей и после этого приостановивший транши в связи с возникшими разногласиями по стоимости проекта. Неоплата госконтрактов привела к подаче иска о банкротстве АО «КЗСК-Силикон» одним из подрядчиков. Банк «Спурт» на сегодня лишён лицензии и обанкрочен

АО «КЗСК», которое входит в список стратегических предприятий России, самостоятельно обратилось в суд с аналогичным иском о несостоятельности. Слушания неоднократно откладывались, но в конце марта 2018 года в отношении завода ввели наблюдение, тогда же стало известно, что его решено спасать силами «Ростеха» и Минпромторга РФ. В конце августа 2018 года в отношении общества ввели внешнее управление на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года.

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