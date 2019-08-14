Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. На Камчатке увеличилось количество пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-8. Медпомощь потребовалась 5 пассажирам, находившимся на борту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Ми-8

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На 14 августа пострадавших пять. Одна женщина с переломом шейного отдела позвоночника госпитализирована в нейрохирургическое отделение, двое с переломами ног и двое с ушибами мягких тканей после оказания им необходимой помощи будут отправлены на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. На борту, включая пилотов и пассажиров, находилось 25 человек. Первоначально сообщалось о троих пострадавших.