Благовещенск, 14 августа, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Добровольные пожертвования аккумулированы на специальном счёте министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

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Для пострадавших от наводнения в Приамурье, на специальный счёт за последние несколько дней было перечислено 528 тысяч рублей. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решает, как распределить деньги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье продолжается работа по сбору документов для предоставления материальной помощи пострадавшим от наводнения за счет средств федерального бюджета.