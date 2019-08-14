Иркутск, 14 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, подвергшейся мощнейшему наводнению летом 2019 года, опасений не вырывает. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Роспотребнадзора, опубликованного 13 августа.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — отмечают в надзорном ведомстве.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля в регион пришла вторая водна паводка, наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Не обошлось без жертв, известно о 25 погибших. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.

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