Иркутск, , 07:17 — REGNUM

В Иркутской области спасатели эвакуировали более тысячи человек из-за неблагоприятных погодных явлений и повышения воды в реках, сообщает 29 июля пресс-служа регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, накануне, 28 июля, в западных, центральных, южных и верхнеленских районов области выпали обильные осадки. В результате в зону подтопления попали шесть районы Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский.

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«Всего на 7:00 утра сегодняшнего дня подтопленными остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий, 147 жилых домов, — говорится в сообщении. — Эвакуировано 1076 человек, из них 615 детей».

Кроме того, по данным синоптиков, 29−30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках, при этом на реке Ие в районе Тулуна — до отметок 950−1050 см при критической отметке 700 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тулуне уже было сильное наводнение, от которого город пока не оправился. Так, в конце июня после затяжных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. В результате погибли 25 человек.

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