Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2019, 08:15 — ИА Регнум. На Камчатке в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района медведь загрыз человека. Тело 40-летнего мужчины обнаружили местные жители на берегу моря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Медведь

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Полиция проводит проверку по факту гибели человека. Это уже третий с начала года случай на Камчатке, когда люди погибают из-за нападения медведей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Хабаровском крае медведь загрыз грибника, хищника застрелили охотоведы. На Камчатке 70 голодных медведей, не дождавшихся подхода нерки в нерестилище в бассейне Курильского озера, перекрыли популярный туристический маршрут.