Нижний Новгород, 14 августа, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Объявление двух тендеров на приобретение 67 автомобилей общей ценой почти 100 млн рублей, объявленное госучреждением «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области», вызвало недовольство у жителей. В соцсетях развилась бурная дискуссия, суть которой сводилась к тому, что такие суммы есть на что потратить и более нужное, а чиновники могут ездить и на общественном транспорте, или же «поддержать отечественного производителя», тем более именно в Поволжье работают несколько крупных автопроизводств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Велосипед

«Пусть на отечественных авто передвигаются», «Пусть поддерживают отечественный автопром», «Лучше бы велосипед купили, бока сгонять», «Пусть ездят на здоровье и все будет у них хорошо. Они ведь только о нас и думают ‑ и днём, и ночью…», «Восторгу нет предела…», «А может для начала всех чиновников пересадить на общественный транспорт? Может тогда начнут хотя бы задумываться о народе, а не о собственном благополучии!», «Пусть бы лучше на ремонт садиков эти деньги потратили или ещё куда-нибудь. Дали бы квоты тяжелобольным… только и думают как свои зады передвигать. На велосипеды сажать их нужно», «Всем ездить только на Лада и УАЗ», «Думаю машин мало, нужно об отдыхе позаботиться, авиакомпанию, к примеру, купить! Зачем им летать с обычными людьми? Да и вообще можно остров отдельный уже купить или построить», «Совести нет, посмотрели бы как люди живут!», «Наши «слуги народа» почему-то живут лучше хозяев — собственно самого народа. Это кааааак так? А транспорт им давно пора уже предоставлять за счет бюджета — исключительно Гранты, Приоры. Всё, что дороже — пожалуйста, но за свой счет. И уверяю вас, они не обеднеют».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 22 августа 2019 года назначены два аукциона стоимостью более 70,6 млн рублей и 25,3 млн рублей. По одному планируется закупить 32 чёрных седана не ранее 2018 года выпуска, а по второму — 35 седанов не старше 2019 года.

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