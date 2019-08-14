Дамаск, 14 августа, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Об успешной атаке Сирийской арабской армии на форпосты террористов в Идлибе и Хаме сообщает 14 августа SANA.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Уточняется, что правительственные войска провели наступление в Эль-Таманаа (провинция Идлиб) и в Морике (провинция Хама), где находятся террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские войска разбили ряд реактивных установок залпового огня, которые были у террористов, а также отрезали боевиков от снабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе 12 августа Сирийская арабская армия устранила трёх главарей группировки «Джейш аль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).