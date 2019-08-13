Кишинёв, 14 августа, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Комиссия парламента Молдавии по расследованию вывода 1 млрд евро из банковской системы страны обратилась в прокуратуру с требованием завести уголовное дело против лиц, причастных к этой банковской краже. Как заявил 13 августа глава комиссии Александр Слусарь, речь идет о экс-спикере парламента Андриане Канду, экс-премьере Юрие Лянкэ, экс-главе Нацбанка Дорине Дрэгуцану и бывшем министре финансов Анатолии Арапу, передает ИА REGNUM.

В тюрьме

Слусарь отметил, что эти лица участвовали в выдаче банкам срочных секретных кредитов из госрезервов, которые потом были выведены, а долг переложили «на плечи граждан».

Напомним, 1 млрд евро вывели из банковской системы Молдавии в 2014 году. Главным обвиняемым по этому делу является Илан Шор, а лояльность госструктур обеспечивал олигарх Владимир Плахотнюк, который правил Молдавией до июня 2019 года.