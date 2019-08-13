Нью-Йорк, США, 13 августа, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Пакистан призывает Совет безопасности ООН провести заседание по ситуации в Кашмире, 13 августа передает агентство Reuters.

Пакистан

Согласно заявлению Пакистана, страна «не будет провоцировать конфликт», однако может «ответить в целях самообороны» на возможные действия Индии.

Власти Пакистана заявляют о возможных «опасных последствиях» из-за напряженности в Кашмире и просят СБ ООН вмешаться в ситуацию.

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