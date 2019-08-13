Краснодар, 13 августа, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с несколькими автомобилями на Кубани возросло до пяти человек. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП

Напомним, что ДТП произошло на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Столкнулись несколько автомашин.

Сперва поступила информация о том, что погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.

Теперь МВД сообщает, что ещё один несовершеннолетний скончался в больнице.

Причины ДТП устанавливаются.