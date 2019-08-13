Вашингтон, 13 августа, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна вполне может выйти из Всемирной торговой организации. Соотвествующее заявление он сделал сегодня, 13 августа, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, «если это потребуется». Американский президент выразил уверенность, что ВТО лишь только помогает другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения.

Больше всего от Трампа досталось Китаю, с которым у США фактически идет полномасштабная торговая война. Трамп заявил, что решение допустить Китай в ВТО было «ужасным».

"У них все стояло на месте, а потом резко стало расти… ужасное решение», — пояснил Трамп, по всей видимости, имея в виду китайскую экономику.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже заявлял, что выведет США из ВТО, которую в свое время сами же Соединённые Штаты и создавали.