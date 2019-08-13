Екатеринбург, 13 августа, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Управляющие компании, работающие на территории Свердловской области, должны продлить квалификационные аттестаты. Об этом заявили в департаменте информполитики региона.

Цитата из к/ф «Следствие ведут Знатоки». Реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21 «Без ножа и кастета». Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

В госжилстройнадзоре области напомнили, что лицензировать деятельность УК стали с 2014 года, а в декабре 2019 года срок действия аттестатов истечёт у 54 руководителей свердловских «управляшек». За отсутствие продлённого аттестата будет штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

Пока что ни один из глав УК так и не обратился за переаттестацией, что обеспокоило госжилстройнадзор.

Напомним, 12 августа в Свердловской области признали виновным главу управляющей компании города Михайловска. По вине руководителя УК на мужчину обрушился козырёк подъезда многоквартирного дома.