Москва, 13 августа, 2019, 22:17 — ИА Регнум. МВД России разработало проект поправок в Правила дорожного движения, корректирующих перечень документов, предъявляемых водителем для проверки сотрудникам ГИБДД. Об этом 13 августа сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ВНИИБД МВД СССР ведут запись интенсивности транспортного потока на проспекте Калинина

По её словам, проект постановления правительства призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

В частности, МВД предлагает предоставить водителям, оформившим договор ОСАГО в электронном виде, возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как бумажную копию полиса, так документ в электронном виде на смартфоне или каком-либо другом электронном устройстве.

Предполагается, что сотрудник полиции в таком случае сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

В настоящее время инициатива МВД проходит процедуру общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.