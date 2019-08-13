Ташкент, 13 августа, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 августа принял делегацию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) во главе с президентом этого международного финансового института Цзинь Лицюнем, сообщает УзА.

Павел Беньков. У священного мазара (фрагмент). 1929

«Данный финансовый институт активно поддерживает проводимые структурные реформы в республике, в настоящее время завершается подготовка первых инвестиционных проектов по развитию систем водоснабжения и канализации, реконструкции автомобильных дорог в Бухарской области на сумму более 1,3 миллиарда долларов», говорится в сообщении.

Реализация данных проектов позволит к концу 2022 года обеспечить 99 процентов населения питьевой водой, 83 процента — канализационной системой.

Также сообщается, что прорабатываются перспективные проекты по модернизации социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в Каракалпакстане и других регионах республики, финансированию промышленных предприятий и малых инфраструктурных проектов, а также развитию региональной торговли на общую сумму свыше 1,6 миллиарда долларов.