Филадельфия, США, 13 августа, 2019, 21:09 — ИА Регнум. В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Пласидо Доминго

Доминго должен был участвовать в премьерном концерте сезона в Филадельфии вместе с местным симфоническим оркестром. Концерт был запланирован на 18 сентября.

Руководство оркестра сообщило, что было принято решение отказаться от участия Доминго в концерте. Об изменении программы премьерного концерта должно быть объявлено позднее.

«Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп», — сказано в официальном аккаунте симфонического оркестра Филадельфии в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь певиц и одна танцовщица обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Утверждается, что эти домогательства имели место в 80-х и начале 90-х годов XX века.

Сам Доминго, которому сейчас 78 лет, отвергает все обвинения.