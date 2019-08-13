Белгород, 13 августа, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Самая большая статья расходов жителей Белгородской области при сборе детей в школу приходится на форму, обувь и спортивный костюм. Цены на кроссовки начинаются от 600 рублей, сменная обувь в среднем стоит от тысячи рублей. Корреспондент ИА REGNUM проверил несколько магазинов и рынков Белгорода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Школьное платье коричневого или синего цвета для девочек местной швейной фабрики стоит от 2 тыс. 250 рублей. На рынке привозные модели можно купить за 1200 руб. Парадные фартуки в среднем отдельно продают за 1000 руб., если покупать вместе с платьем, то такой комплект отдадут на рынке за 1,6 — 1,7 тыс. руб. Цена на костюмы для мальчиков начинается от двух тысяч и может доходить до 8000 рублей. Спортивный костюм стоит около 2 тыс. руб. Напомним, ещё около пяти тысяч родителям придётся отдать за ранец и его содержимое.

Согласно распоряжению губернатора области, ярмарка продовольственных и промышленных товаров «Школьный базар» проходит в регионе с 15 июля по 5 сентября 2019 года. С 21 по 24 августа состоится XXII межрегиональная выставка «Мир детства. Школа», где также можно купить всё необходимое к школе, от пеналов до мебели.