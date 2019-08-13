Белгород, 13 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Собрать портфель ребенку в школу в Белгородской области 2019 году обойдется в сумму около пяти тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Школьными принадлежностями торгуют маленькие палатки, сетевые супермаркеты и, конечно, магазины канцтоваров. Специализированные ярмарки уже открылись, но покупателей ещё не очень много, выбрать товары можно без ажиотажа.

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За ранцы и портфели прошлогодних коллекций просят от 1,5 тыс. руб., новинки сезона, модели с анатомическими спинками и известных производителей обойдутся в среднем в 3 тыс. руб. Набор канцтоваров можно собрать примерно за 2,2 — 3 тысячи рублей. Разброс цен достаточно широкий: например, самая обычная зелёная тетрадь в клетку или линейку на 12 листов стоит от 2,5 до 7 рублей.

Прожиточный минимум по Белгородской области за I квартал 2019 года установлен в размере 8702 руб., для трудоспособного населения — 9366 руб., пенсионеров 7257 руб., детей — 8474 руб. По данным Белгородстата, средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций области в мае 2019 года составила 33 899 рублей.