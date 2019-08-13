Брюссель, 13 августа, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В НАТО не были осведомлены о нахождении министра обороны России Сергея Шойгу на борту самолёта, к которому пытался приблизиться истребитель альянса F-18. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе НАТО.

Истребитель Су-27

Как отмечается, истребители из миссии «воздушной полиции» НАТО на Балтике «поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолёт, который летел близко к воздушному пространству альянса».

«Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — заявили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что истребитель НАТО приближался к самолёту главы Минобороны России, который следовал из Калининграда в Москву над нейтральными водами Балтийского моря.

Натовский самолёт был оттеснён одним из сопровождавших борт Сергея Шойгу истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.