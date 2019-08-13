Санкт-Петербург, 13 августа, 2019, 18:47 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2019 года Санкт-Петербург посетили более 1,5 миллионов иностранных туристов. Это на 15% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Значительно возросло число гостей из Италии, Франции и Германии. Об этом 13 августа сообщили в Смольном, ссылаясь на данные миграционной службы.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на теплоходе в Петербурге

Так, количество итальянских туристов за первое полугодие выросло с 19 тысяч в прошлом году до 30 тысяч — в текущем. Рост числа итальянцев, посетивших город на Неве, превысил 57%. Аналогичные показатели по туристам из Германии — 39 тысяч и 50 тысяч, соответственно (плюс 31%). На 39% увеличилось количество приехавших из Франции: за первое полугодие 2019 года Петербург посетили 44 тысячи французских туристов.

Власти Петербурга в работе по стимулированию туристического потока делают ставку на развитие событийного и внесезонного туризма, которая позволит гостям круглый год интересно проводить время в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2018 год Северную столицу посетили 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн — иностранные туристы. В прошлом году рост турпотока в Петербург составил не менее 9,3% к уровню 2017 года, по итогам 2019 года в городе ожидают не менее чем 10%-го роста турпотока.

Для упрощения визового режима врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести в Санкт-Петербурге электронную визу. Указом президента РФ это предложение утверждено и начнет действовать с 1 октября 2019 года. Электронную визу можно получить не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу визы не взимается.