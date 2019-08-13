Санкт-Петербург, 13 августа, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В Травмоцентре при Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга врачи смогли спасти девушку, упавшую с высоты пятиэтажного дома во время неудачного селфи. При падении 21-летняя Полина получила повреждения внутренних органов, переломы тазовых костей и рёбер.

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Елизаветинская больница в Петербурге

Несчастный случай произошел 13 июля. После падения с 15-метровой высоты девушка была доставлена в Елизаветинскую больницу в состоянии травматического шока. Уже через 20 минут после поступления в больницу медики начали операцию, которая продолжалась два часа.

Затем около двух недель пострадавшая находилась в реанимации, а врачи продолжали хирургические вмешательства, для которых требовались постоянные переливания крови. На призыв матери девушки о помощи, размещенный в соцсетях, откликнулись более 40 человек, так что крови хватило и для других больных.

Сейчас Полина уже улыбается, разговаривает, у неё появился аппетит, рассказали в пресс-службе Елизаветинской больницы. «Дело к выписке», — говорит заведующий хирургическим отделением для больных с сочетанной травмой Валерий Ганин.