Москва, 13 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолёту министра обороны России Сергей Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, передаёт 13 августа телеканал «Звезда».

Mil.ru Су-27

Как сообщается, самолёт с российским министром следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Самолёт НАТО попытался приблизиться к российскому борту, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.

Как передавало ИА REGNUM, Сергей Шойгу посещал Калининград с рабочей поездкой, в ходе которой присутствовал на армейских международных играх «Морской десант» на полигоне Хмелевка, а также принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.