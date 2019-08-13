Минск, 13 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 13 августа принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком Белоруссии и обсудит «разнузданность правоохранительных органов».

President.gov.by Доклад Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича

«Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, главный инженер МЗКТ Андрей Головач почти пять лет содержался в минском следственном изоляторе, не признавая обвинения во взятках и превышении служебных полномочий. Суды выносили оправдательные приговоры, однако по протестам прокуратуры Головача снова отправляли на нары.

«Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с Генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», — сказал Лукашенко.

Он поинтересовался у Носкевича ситуацией с другими уголовными делами, в том числе находящимися на президентском контроле, отметив: «Если эти дела уже прошли через суд — ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что президент отвечает и за судебную ветвь власти». Глава Следкома сообщил о росте преступности в январе-июле на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.