Москва, 13 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов РФ. Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Из Резервного фонда правительства на тушение лесных пожаров выделяется: Минобороны 1,787 млрд рублей, МЧС — 2,3 млрд рублей.

Одновременно около 2 млрд рублей получит Рослесхоз. Средства пойдут на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до сих пор действует режим ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.