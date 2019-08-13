Правительство РФ выделило около 6 млрд рублей на борьбу с пожарами
Москва, 13 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов РФ. Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лесные пожары
Из Резервного фонда правительства на тушение лесных пожаров выделяется: Минобороны 1,787 млрд рублей, МЧС — 2,3 млрд рублей.
Одновременно около 2 млрд рублей получит Рослесхоз. Средства пойдут на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, до сих пор действует режим ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.