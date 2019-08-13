Глава индийской Reliance: стагнация временна, ничто не остановит рост Индии
Нью-Дели, 13 августа, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Председатель совета директоров и управляющий директор крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани заявил, что замедление темпов экономического роста Индии — временное явление. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.
Мукеш Амбани, выступая на ежегодной конференции Reliance Industries, подчеркнул, что основы национальной экономики Индии чрезвычайно сильны, а структурные реформы позволят увеличить возможности для её дальнейшего развития. По мнению бизнесмена, задача правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов к 2024 году является «осуществимой», а её выполнение «необходимо и неизбежно». Мукеш Амбани также отметил, что экономика Индия вполне может достичь объёма в 10 трлн долларов к 2030 году. По словам главы Reliance Industries, рост ВВП на основе цифровизации экономики является экспоненциальным и инклюзивным.
Напомним, что Reliance Industries является крупнейшим индийским холдингом, в распоряжении которого находятся предприятия нефтехимического, энергетического, текстильного, а также телекоммуникационного секторов. По данным журнала Forbes, Мукеш Амбани является богатейшим человеком не только в Индии, но и во всей Азии. Глава Reliance Industries занимает 13-ую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes.